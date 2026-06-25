Калининградские врачи удалили женщине три опухоли одновременно

В Калининградской области врачи спасли 44-летнюю местную жительницу, у которой обнаружили опухоль левого яичника диаметром более 35 сантиметров, миому матки размером с 20-недельную беременность и опухоль правого яичника размером примерно 10 сантиметров. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
По словам представителей ведомства, женщина долго откладывала визит к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса, а когда самочувствие резко ухудшилось, обратилась к врачам. Хирургам пришлось работать в сложных условиях, поскольку из‑за огромных опухолей внутренние органы пациентки сместились, а после предыдущей операции в животе находилось множество спаек.
Для размещения удаленных тканей специалистам потребовались две пятилитровые емкости. Они провели операцию по одновременному удалению трех объемных опухолей впервые в этом онкологическом центре. Удаленные ткани отправили на гистологическое исследование, по результатам которого женщине назначат дальнейшее лечение, передает страница ведомства в соцсети VK.
17 июня челябинские врачи удалили женщине восьмикилограммовую опухоль размером 40 сантиметров. При этом никаких жалоб на боли и дискомфорт у 35-летней женщины не было.