Калининградские врачи удалили женщине три опухоли одновременно

По словам представителей ведомства, женщина долго откладывала визит к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса, а когда самочувствие резко ухудшилось, обратилась к врачам. Хирургам пришлось работать в сложных условиях, поскольку из‑за огромных опухолей внутренние органы пациентки сместились, а после предыдущей операции в животе находилось множество спаек.