«Пиратство в крови»: почему французы задержали танкер Deliver, шедший из России

Франция задержала у берегов Сицилии очередной нефтяной танкер Deliver, следовавший из России под флагом Камеруна. Париж посчитал его частью «теневого флота» РФ, используемого для обхода санкций. До этого стало известно, что власти Великобритании планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с другого задержанного танкера. Что известно об этих инцидентах и как на них отреагировала Россия — в материале «Вечерней Москвы».
Задержание танкера Deliver.
Французские военно-морские силы (ВМС) задержали нефтяной танкер Deliver у берегов Сицилии 23 июня. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что судно шло с нарушениями морского права.
— Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права. Мы не позволим «теневому флоту» обходить санкции и финансировать военные усилия России, — написал глава государства на своей странице в соцсети Х.
Морская префектура Франции по Средиземному морю добавила, что Deliver следовал из Приморья под флагом Камеруна. Национальную принадлежность судна не получилось подтвердить, и его отправили на якорную стоянку для проведения дальнейших проверок. В задержании принимали участие Британия, а также ВМС Евросоюза.
— После досмотра документов экспертиза подтвердила сомнения в законности использования флага. В прокуратуру Марселя, в компетенцию которой входят морские дела, было направлено соответствующее заявление, — подчеркнули в префектуре.
По данным портала Marine Traffic, танкер вышел из Приморья 4 июня и направился в Сингапур. Добраться до пункта назначения моряки планировали 20 июля. Посольство РФ в Париже заявило, что граждан России, по предварительным данным, нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver. Кроме того, там отметили, что действия ВМС Франции по захвату танкера недопустимы и незаконны с точки зрения международного права.
Продажа нефти с танкера Smyrtos.
Это далеко не первый случай перехвата судов властями западных стран. 31 мая французские военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который находился под международными санкциями и шел из Мурманска под флагом Мадагаскара. Его тоже отнесли к «теневому флоту» России. В начале июня капитана корабля отпустили, а само судно так и осталось на якорной стоянке.
По этому же принципу в конце марта ВМС Франции перехватили в Средиземном море танкер Deyna, который следовал из России под мозамбикским флагом. Хотя среди членов экипажа не было граждан РФ, владельца корабля заставили оплатить штраф за отсутствие «правильного» флага, после чего судно отпустили. А в начале марта Бельгия задержала танкер Ethera под флагом Гвинеи, владельца судна заставили внести залог в размере 10 миллионов евро. В январе Франция задержала танкер Grinch под флагом Коморских островов. С него тоже взыскали многомиллионный штраф.
Большинство этих судов власти западных стран считают «теневым флотом» России. Так называют танкеры, которые ходят под флагами третьих стран для торговли нефтью в обход санкций. Чтобы бороться с «теневым флотом», Европа вводит ограничения против отдельных танкеров и компаний. Например, в январе 2025 года под санкции США попали более 180 судов.
Одни танкеры отпускают после проверок и взыскания штрафов, другие месяцами находятся на якорных стоянках. При этом в конце июня 2026 года Великобритания решила продать почти сотню тысяч тонн нефти с танкера Smyrtos, захваченного 14 июня в проливе Ла-Манш. Британские власти считают, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит им, что дает право использовать сырье по своему усмотрению, пишет The Telegraph.
Реакция России на действия Лондона и Парижа.
Задержание Францией танкера, шедшего из России, не осталось в стороне. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что действия Парижа напоминают ему поступки киевского режима.
— Это конкретное давление на нас. Они идут по той же направленности, ничем не отличаясь от (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского и киевского режима. Такие же пираты, — передает слова Дандыкина aif.ru.
Его поддержал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что действия Франции, безусловно, нарушают международное право.
— Они нарушают международное право, которое, к сожалению, не действует. Их это не красит и никакой славы не прибавляет, — приводит слова Леонкова «Газета.Ru».
Примечательно, что еще в октябре 2025 года президент России Владимир Путин называл европейских захватчиков «пиратами», которых нужно «уничтожать». Он говорил, что Москва обязательно будет принимать ответные действия.
— Это пиратство. А что с пиратами делают? Уничтожают, — подчеркивал глава государства.
Задержание танкера Boracay во Франции: обвинения в «теневом флоте», слова Путина и отмена разбирательств.
Стоит отметить, что тогда сразу после выступления Путина одно из задержанных судов отпустили.
После новости о планах Великобритании продать нефть с одного из задержанных танкеров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это присвоением чужой собственности. Также он пообещал изучить «варианты юридической реакции» на это.
— Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И, если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы, — как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнений, — подчеркнул представитель Кремля.
В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что «пиратство у британцев в крови».
— Пиратство изобрели британцы. Прячась на своем острове, они построили большой флот, за счет этого флота грабили все торговые караваны, торговые корабли и наживались. У них это в крови. Британцы опять пытаются кого-то обокрасть, своих-то ресурсов не хватает, свой экономический потенциал стремительно падает вниз, поэтому я думаю, что это типичное для британцев, — считает сенатор.
Другой инцидент произошел в январе 2025 года, когда у берегов Португалии задержали контейнеровоз с экипажем из России. Владельцев судна заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки. Россиян держали в порту трое суток, угрожая им оружием и не давая связаться с консулом.