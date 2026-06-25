«Пиратство в крови»: почему французы задержали танкер Deliver, шедший из России

— Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И, если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы, — как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнений, — подчеркнул представитель Кремля.