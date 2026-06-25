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Посольство РФ: Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиянах нет

Посольство России в Венесуэле не располагает сведениями о погибших или раненых гражданах РФ в результате мощного землетрясения. Об этом диппредставительство проинформировало в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Дипломаты подчеркнули, что внимательно отслеживают обстановку после разгула стихии на северо-западе страны. На текущий момент информация о пострадавших среди соотечественников отсутствует.

В посольстве также отметили, что обращений от российских граждан в связи с последствиями бедствия не поступало. Сотрудники поддерживают постоянный контакт с представителями диаспоры, проживающими в республике.

Напомним, 25 июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. После основных толчков зафиксировано почти 30 афтершоков. В стране действует режим ЧП, главный аэропорт закрыт. Число жертв достигло 164 человек. Президент России направил соболезнования народу республики.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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