Посольство РФ: Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиянах нет

Дипломаты подчеркнули, что внимательно отслеживают обстановку после разгула стихии на северо-западе страны. На текущий момент информация о пострадавших среди соотечественников отсутствует.
В посольстве также отметили, что обращений от российских граждан в связи с последствиями бедствия не поступало. Сотрудники поддерживают постоянный контакт с представителями диаспоры, проживающими в республике.
Напомним, 25 июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. После основных толчков зафиксировано почти 30 афтершоков. В стране действует режим ЧП, главный аэропорт закрыт. Число жертв достигло 164 человек. Президент России направил соболезнования народу республики.
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