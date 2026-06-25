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Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 188

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 188, еще 1 520 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, его выступление транслировал телеканал VTV.

Источник: Reuters

«К настоящему моменту мы с сожалением вынуждены сообщить о 188 венесуэльцах, погибших в результате землетрясения. 1 520 раненых уже доставлены в больницы и в данный момент получают помощь. 157 человек числятся пропавшими без вести», — сказал он.

«На данный момент мы располагаем данными о более чем 200 людях, заблокированных под обломками зданий, и мы ведем напряженную борьбу со временем, чтобы спасти большинство из них», — подчеркнул глава Национальной ассамблеи.

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