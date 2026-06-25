Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 188

«К настоящему моменту мы с сожалением вынуждены сообщить о 188 венесуэльцах, погибших в результате землетрясения. 1 520 раненых уже доставлены в больницы и в данный момент получают помощь. 157 человек числятся пропавшими без вести», — сказал он.
«На данный момент мы располагаем данными о более чем 200 людях, заблокированных под обломками зданий, и мы ведем напряженную борьбу со временем, чтобы спасти большинство из них», — подчеркнул глава Национальной ассамблеи.
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