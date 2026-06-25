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Опасная находка в брянском селе: взрыв ранил троих мужчин

В селе Нижнее Стародубского муниципального округа Брянской области произошла детонация взрывного устройства, в результате которой пострадали три человека.

В селе Нижнее Стародубского муниципального округа Брянской области произошла детонация взрывного устройства, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По информации главы области, инцидент произошел после того, как работники одного из местных предприятий обнаружили и подняли подозрительный предмет. Вскоре после этого произошел взрыв.

Трое мужчин получили минно-взрывные травмы, а также ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь.

Егор Ковальчук обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности и не приближаться к незнакомым или потенциально опасным предметам. Он подчеркнул, что в регионе сохраняется необходимость повышенной бдительности.

Глава области также отметил, что в регионе продолжается работа по обеспечению безопасности территории и уничтожению воздушных целей. Власти призывают жителей сохранять осторожность и незамедлительно сообщать специалистам о любых подозрительных находках.

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