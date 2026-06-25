Baza: Британской блогерше грозит расстрел в Дубае за убийство при самозащите

Брук была задержана в аэропорту рано утром и теперь находится под стражей в Дубае — ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Правозащитники требуют пересмотреть дело как случай домашнего насилия и самообороны. Юристы призывают освободить девушку под залог во время расследования. В то же время адвокаты указывают на нарушения при аресте: по их словам, девушку заставили раздеваться перед мужчинами-полицейскими.