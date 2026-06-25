Baza: Британской блогерше грозит расстрел в Дубае за убийство при самозащите

Британской тиктокерше грозит смертная казнь в Дубае за убийство — по ее словам, она защищалась от агрессивного ухажера. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
23-летняя Брук Джордж познакомилась с молодым человеком из Дубая через интернет. Первое свидание, по ее словам, прошло прекрасно, но на втором их отношения значительно ухудшились, и парень стал проявлять все большую агрессию.
Брук утверждает, что вскоре ситуация переросла в настоящий абьюз: молодой человек начал ее избивать и даже забрал паспорт. Однажды, после похода в бар, между ними возник конфликт, который позже продолжился в квартире. Девушка рассказала, что, пытаясь защитить себя от парня, она схватила нож и ударила его.
Брук была задержана в аэропорту рано утром и теперь находится под стражей в Дубае — ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Правозащитники требуют пересмотреть дело как случай домашнего насилия и самообороны. Юристы призывают освободить девушку под залог во время расследования. В то же время адвокаты указывают на нарушения при аресте: по их словам, девушку заставили раздеваться перед мужчинами-полицейскими.
Теперь, согласно законодательству ОАЭ, ей грозит смертная казнь через расстрел в случае вынесения обвинительного приговора, говорится в публикации.
Ранее британский рэпер Big Tobz попросил россиянку перевезти в Дубай чемодан. Девушка согласилась и улетела с ним. В аэропорту ее задержали, так как в чемодане нашли 17 килограммов каннабиса. Россиянка заявила, что не причастна к перевозке наркотиков. В ее отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу. Девушке грозит смертная казнь. Сможет ли россиянка доказать свою невиновность — в материале «Вечерней Москвы».