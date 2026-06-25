Трое рабочих подорвались на взрывном устройстве в Брянской области

Глава региона призвал жителей к бдительности и строгому соблюдению мер предосторожности. Он напомнил, что нельзя приближаться к незнакомым и подозрительным объектам. Ковальчук добавил, что военнослужащие делают всё возможное для защиты территории, ведётся непрерывная работа по уничтожению воздушных целей.