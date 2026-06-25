Арестованы участники схемы по выводу 30 млрд рублей через Qiwi

Следствие полагает, что через подконтрольные им офисы в 2022—2023 годах были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных. Эти кошельки использовали для нелегального вывода денег, а также для расчетов в теневом онлайн-бизнесе, включая казино, букмекерские сервисы и наркоторговлю. Всем троим уже предъявлены обвинения, Мещанский суд Москвы отправил их в СИЗО.