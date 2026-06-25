Radio Caracol: жители Каракаса после землетрясения вынуждены спать на улице

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Жители венесуэльской столицы и других городов страны вынуждены ночевать на улице, поскольку землетрясение разрушило многие дома. Об этом сообщила корреспондент колумбийской радиостанции Radio Caracol Габриэла Гонсалес.
«Тут словно произошла бомбардировка. В нашем районе люди спят на матрасах, на земле, используют все, что им удалось спасти из своих квартир и домов», — объяснила она. «Каракас напоминает зону боевых действий из-за масштабов разрушений и запустения в некоторых районах», — добавила Гонсалес.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 188 человек погибли, 971 пострадал. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.