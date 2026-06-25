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В Крыму при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Джанкойском районе Крыма при атаке украинских беспилотников погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В результате атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель», — написал Аксёнов.

Ранее в Волоконовском округе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Инцидент произошёл в селе Волчья Александровка — пострадал мирный житель, получивший множественные осколочные ранения. Скорая помощь доставляет его в Валуйскую ЦРБ, машина повреждена.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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