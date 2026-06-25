В Перми няню, которая била и бросала годовалого малыша, накажут штрафом

«Я несколько раз звонила домой. Няня говорила, что всё хорошо, отправляла мне фото. Когда я вернулась домой, сынишка спал, но постоянно всхлипывал. Лицо его было отёкшим, как после долгого плача. Няня объяснила, что малыш капризничал, и ей было сложно его укладывать. Сказав это, она очень быстро убежала», — поделилась пермячка.