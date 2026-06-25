В Перми няню, которая била и бросала годовалого малыша, накажут штрафом

Суд обязал няню, которая била и бросала годовалого малыша, выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, передаёт «КП-Пермь».
Мама пострадавшего ребёнка рассказала изданию, что, находясь в декрете, вынуждена подрабатывать.
«До апреля нам помогала бабушка. Потом она переехала жить на дачу, и я задумалась о няне. Хотела пригласить в дом няню-педагога, только проверенного человека. Наконец, по рекомендациям знакомых, я её нашла», — поделилась пермячка.
Женщина призналась, что первые впечатления о новой знакомой были только положительными. Будущая няня погуляла вместе с мамой и малышом, пообщалась с ребенком и на следующий день осталась с мальчиком на пять часов. Молодая мама предупредила, что работает рядом и в случае необходимости может быстро вернуться.
«Я несколько раз звонила домой. Няня говорила, что всё хорошо, отправляла мне фото. Когда я вернулась домой, сынишка спал, но постоянно всхлипывал. Лицо его было отёкшим, как после долгого плача. Няня объяснила, что малыш капризничал, и ей было сложно его укладывать. Сказав это, она очень быстро убежала», — поделилась пермячка.
К счастью, женщина в тот день оставила напротив кроватки видео-няню.
«Я зашла в приложение. От того, что я там увидела, мое сердце раскололось на тысячи осколков. Эта женщина, педагог и сама мать, в течение двух часов трясла, сжимала, кидала с высоты на кровать и шлепала плачущего малыша. При этом орала и оставляла одного! Это было страшно!» — рассказала молодая мама.
Родители написали заявление на няню в полицию, в её отношении составили административный протокол по статье «Побои». Материалы направили в мировой суд. Неуравновешенной женщине назначили 10 тысяч рублей административного штрафа. Родители пострадавшего малыша рассказали, что планируют взыскать с обидчицы компенсацию морального вреда. Кроме того, когда постановление суда вступит в силу, семья, где растёт малыш, планирует обнародовать информацию о няне, чтобы люди не доверяли ей своих детей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался избиением ребёнка на детской площадке в Перми.