Течение унесло 18-летнюю девушку: волонтеры просят помощи

В Республике Коми продолжаются поиски 18-летней девушки, которую 14 июня унесло течением реки Сысолы в Сыктывкаре. Администрация Сысольского района и волонтеры объявили сбор средств для обеспечения дальнейших поисковых мероприятий, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По информации районных властей, к поискам подключились добровольцы из Сысольского района, Сыктывкара и других муниципалитетов региона. Для обследования акватории и береговой линии требуется значительный объем топлива, расходных материалов и специального оборудования.
Активисты отметили, что средства необходимы для продолжения выездов по реке Вычегда и ее притокам. Реквизиты для оказания помощи размещены на официальной странице администрации района, при этом счет привязан к номеру телефона матери пропавшей девушки.
Добровольцы также обратились к владельцам лодок, эхолотов, биноклей, квадрокоптеров, подводных камер и другого оборудования с просьбой присоединиться к поисковой операции. Кроме того, требуются люди для обследования берегов.
По данным ГУ МЧС России по Республике Коми, трагедия произошла 14 июня в районе местечка Заречье в Сыктывкаре. Во время купания в несанкционированном месте девушку подхватило сильное течение. Очевидец происшествия — рыбак, находившийся неподалеку, попытался прийти ей на помощь, однако спасти ее не удалось.
Ранее в аварийно-спасательной службе «СПАС-Коми» сообщали, что водолазные работы и обследование береговой линии пока не принесли результатов. Для поиска специалисты задействовали эхолот, а к операции присоединились добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт.
Поисковые группы ежедневно выезжают из Сыктывкара в утренние часы. Волонтеры подчеркивают, что любая помощь — как техническая, так и организационная — может сыграть важную роль в продолжении поисков пропавшей девушки.
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