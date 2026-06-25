Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

КСИР нанес удар по грузовому кораблю вблизи побережья Омана, утверждают американские чиновники.

Источник: Аргументы и факты

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по грузовому судну в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на двух высокопоставленных американских официальных лиц.

«КСИР атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура, в четверг в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

Источники сообщили, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил мостик судна.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи побережья Омана спустя несколько часов после того, как Иран предупредил суда не использовать не одобренные им маршруты.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США свернут переговоры с Ираном, если Тегеран начнет взимать сборы за проход через Ормузский пролив вопреки договоренностям.

Напомним, 23 июня стало известно, что Иран частично открыл Ормузский пролив для судоходства, разрешив проход лишь ограниченному количеству судов в день.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше