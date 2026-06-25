WSJ: Иран атаковал судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по грузовому судну в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на двух высокопоставленных американских официальных лиц.
«КСИР атаковал грузовое судно, которое шло под флагом Сингапура, в четверг в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.
Источники сообщили, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получил мостик судна.
Отмечается, что инцидент произошел вблизи побережья Омана спустя несколько часов после того, как Иран предупредил суда не использовать не одобренные им маршруты.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США свернут переговоры с Ираном, если Тегеран начнет взимать сборы за проход через Ормузский пролив вопреки договоренностям.
Напомним, 23 июня стало известно, что Иран частично открыл Ормузский пролив для судоходства, разрешив проход лишь ограниченному количеству судов в день.