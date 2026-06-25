Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали с микроинсультом

Сейчас состояние актрисы находится под контролем медиков. Предположительно, причиной ухудшения здоровья стали давние хронические проблемы — у Порошиной были неполадки с щитовидной железой и давлением, которые, вероятно, и спровоцировали инцидент.
Однако госпитализация ставит под угрозу её ближайшие творческие планы. 29 июня актриса должна была выйти на сцену московского Театра Эстрады в антрепризном спектакле «Ищу мужа». На данный момент организаторы не дают официальных комментариев о возможной замене или переносе постановки. Участие Порошиной в спектакле остаётся под большим вопросом.
Напомним, Мария Порошина — одна из самых узнаваемых актрис российского кино и театра, известная широкой аудитории по ролям в культовых проектах 2000-х.
Ранее Life.ru писал, что актриса Екатерина Волкова была экстренно госпитализирована. Она сообщила об этом в соцсетях, не раскрывая подробностей. Артистка заверила, что вернётся к поклонникам, как только станет лучше. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
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