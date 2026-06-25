Актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали с микроинсультом

Ранее Life.ru писал, что актриса Екатерина Волкова была экстренно госпитализирована. Она сообщила об этом в соцсетях, не раскрывая подробностей. Артистка заверила, что вернётся к поклонникам, как только станет лучше. Сейчас она находится под наблюдением врачей.