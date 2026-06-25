В Москве арестованы фигуранты дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi

По версии следствия, задержанные — руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. В 2022—2023 годах на подставных лиц с использованием похищенных персональных данных зарегистрировали более 24 тысяч Qiwi-кошельков. Через платёжные терминалы злоумышленники вывели за рубеж свыше 30 миллиардов рублей.
«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний “Интерком” Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука», — говорится в публикации.
Кошельки использовались не только для вывода денег, но и для теневого бизнеса: нелегальных казино, букмекерских контор, торговли наркотиками и покупки криптовалюты. Через Qiwi также финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина. Уголовное дело возбуждено по статьям о неправомерном обороте средств платежей и валютных операциях с подложными документами. Мещанский суд Москвы отправил фигурантов в СИЗО. Организаторы схемы, по данным следствия, находятся за границей. Лицензия Qiwi-банка была отозвана в феврале 2024 года, а в декабре 2025-го организация ликвидирована.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего уроженца Архангельской области по подозрению в незаконной регистрации аккаунтов в мессенджере и передаче их украинским мошенникам. По данным оперативников, с апреля 2026 года он работал на кураторов с Украины и ежемесячно получал за свои услуги $500 на криптокошелёк.
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