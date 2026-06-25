В Москве арестованы фигуранты дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi

Кошельки использовались не только для вывода денег, но и для теневого бизнеса: нелегальных казино, букмекерских контор, торговли наркотиками и покупки криптовалюты. Через Qiwi также финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина. Уголовное дело возбуждено по статьям о неправомерном обороте средств платежей и валютных операциях с подложными документами. Мещанский суд Москвы отправил фигурантов в СИЗО. Организаторы схемы, по данным следствия, находятся за границей. Лицензия Qiwi-банка была отозвана в феврале 2024 года, а в декабре 2025-го организация ликвидирована.