Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде потерпел крушение участвовавший в тушении пожара самолет

На борту самолета, который потерпел крушение в Канаде, находились три человека.

Источник: Аргументы и факты

В районе канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет с тремя людьми на борту, лайнер участвовал в тушении пожара, передает CBC.

«На борту самолета, потерпевшего крушение примерно в 50 километрах от Форт-Симпсона в среду вечером во время тушения пожара недалеко от населенного пункта, находились три человека», — говорится в публикации.

Уточняется, что самолет участвовал в тушении природного пожара. Данные о пострадавших и погибших не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Польше произошло столкновение двух поездов.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше