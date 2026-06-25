В Канаде потерпел крушение участвовавший в тушении пожара самолет

В районе канадского города Форт-Симпсон потерпел крушение самолет с тремя людьми на борту, лайнер участвовал в тушении пожара, передает CBC.
«На борту самолета, потерпевшего крушение примерно в 50 километрах от Форт-Симпсона в среду вечером во время тушения пожара недалеко от населенного пункта, находились три человека», — говорится в публикации.
Уточняется, что самолет участвовал в тушении природного пожара. Данные о пострадавших и погибших не приводятся.
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