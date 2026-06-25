В Индии лев утащил пятилетнего мальчика в джунгли

В Индии пятилетний мальчик погиб после нападения львицы в деревне Чатури. Об этом сообщает DeshGujarat.
Инцидент произошел ночью, когда ребенок вместе с дедушкой возвращался домой. По данным издания, из темноты на них бросилась львица.
Пожилой мужчина не успел отреагировать, и хищник утащил мальчика в лес. После этого родственник сообщил о случившемся сельчанам, которые начали поиски.
Ребенка без признаков жизни обнаружили примерно в километре от деревни.
Сотрудники Лесного управления организовали отлов хищников в районе происшествия. Всего были пойманы пять львов.
Местные жители выразили недовольство действиями Лесного управления. Они заявили, что чиновники не принимают достаточных мер безопасности, несмотря на присутствие большого числа львов в этой местности.
Представители ведомства призвали жителей не выходить на улицу ночью без сопровождения и брать с собой фонари.