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В Индии лев утащил пятилетнего мальчика в джунгли

В индийской деревне Чатури пятилетний мальчик погиб после нападения львицы. Ребенка нашли в километре от населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

В Индии пятилетний мальчик погиб после нападения львицы в деревне Чатури. Об этом сообщает DeshGujarat.

Инцидент произошел ночью, когда ребенок вместе с дедушкой возвращался домой. По данным издания, из темноты на них бросилась львица.

Пожилой мужчина не успел отреагировать, и хищник утащил мальчика в лес. После этого родственник сообщил о случившемся сельчанам, которые начали поиски.

Ребенка без признаков жизни обнаружили примерно в километре от деревни.

Сотрудники Лесного управления организовали отлов хищников в районе происшествия. Всего были пойманы пять львов.

Местные жители выразили недовольство действиями Лесного управления. Они заявили, что чиновники не принимают достаточных мер безопасности, несмотря на присутствие большого числа львов в этой местности.

Представители ведомства призвали жителей не выходить на улицу ночью без сопровождения и брать с собой фонари.

Ранее в биосферном заповеднике Калакмуль в Мексике археологи обнаружили ранее неизвестный город цивилизации майя. Комплекс, получивший название Минанбе, сохранился в труднодоступных джунглях и, по данным исследователей, не был разграблен.

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