Вертолет ЦАХАЛ с президентом Израиля вынужденно сел после инцидента с птицей

«Сегодня во время планового полета с президентом Израиля на борту вертолет ЦАХАЛ совершил посадку на базе ВВС Израиля в центре страны после столкновения с птицей», — говорится в заявлении. «О пострадавших и повреждениях не сообщается», — продолжили в пресс-службе, отметив, что «в соответствии со стандартной процедурой экипаж пересел на другой вертолет и продолжил полет».