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Вертолет ЦАХАЛ с президентом Израиля вынужденно сел после инцидента с птицей

В соответствии со стандартной процедурой экипаж пересел на другой вертолет и продолжил полет.

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июня. /ТАСС/. Вертолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с израильским президентом Ицхаком Герцогом на борту совершил вынужденную посадку на базе ВВС еврейского государства после столкновения с птицей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Сегодня во время планового полета с президентом Израиля на борту вертолет ЦАХАЛ совершил посадку на базе ВВС Израиля в центре страны после столкновения с птицей», — говорится в заявлении. «О пострадавших и повреждениях не сообщается», — продолжили в пресс-службе, отметив, что «в соответствии со стандартной процедурой экипаж пересел на другой вертолет и продолжил полет».

Вертолет после столкновения с птицей «был передан техперсоналу ВВС Израиля для технического обслуживания с целью скорейшего возвращения в строй», указали военные.

«Инцидент расследуется», — резюмировали в армейской пресс-службе.

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