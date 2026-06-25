Суд приговорил к 19 годам колонии россиянина за госизмену в пользу Украины

Южный окружной военный суд вынес приговор Владимиру Кочергину, признав его виновным в государственной измене и сотрудничестве с Службой безопасности Украины. Об этом журналистам сообщил представитель судебной инстанции.
Согласно материалам дела, 2 декабря 2020 года на пункте пропуска в поселке Станица-Луганская (ЛНР) Кочергин в ходе беседы с неустановленным сотрудником СБУ добровольно согласился на взаимодействие с украинской спецслужбой. В ноябре 2023 года, после получения российского гражданства, он принял решение совершить госизмену в интересах Киева.
Подсудимый наладил контакт с представителем СБУ, от которого получил поручение изъять посылку со взрывчаткой. 30 декабря 2023 года Кочергин прибыл к кафе на территории ЛНР и получил от неустановленного лица пакет с СВУ и компонентами для самодельного взрывного устройства.
В феврале 2024 года фигурант переместил содержимое посылки в заранее подготовленный тайник и проинформировал об этом куратора из СБУ. В тот же день другой участник схемы извлек взрывчатку из укрытия и закрепил его под днищем машины, принадлежащей заведующему военной кафедрой Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Однако в тот же день взрывное устройство было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.
«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — уточнил представитель суда.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
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