Суд приговорил к 19 годам колонии россиянина за госизмену в пользу Украины

В феврале 2024 года фигурант переместил содержимое посылки в заранее подготовленный тайник и проинформировал об этом куратора из СБУ. В тот же день другой участник схемы извлек взрывчатку из укрытия и закрепил его под днищем машины, принадлежащей заведующему военной кафедрой Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Однако в тот же день взрывное устройство было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.