Воздушный шар в Славянском районе: власти Кубани опровергли сообщения

Информация о якобы приближении воздушного шара к территории Славянского района Краснодарского края не подтвердилась. Об этом сообщил оперативный штаб региона в публикации на платформе MAX.
В сообщении отмечается, что данные о воздушном объекте, который якобы двигался в сторону муниципалитета, проверку не прошли и подтверждения не получили.
При этом в Славянском районе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения властей.
В оперштабе подчеркнули, что информация об изменении или отмене действующего режима будет опубликована дополнительно по мере поступления актуальных данных.
Читайте также: Курганский губернатор счёл интернет угрозой для демографии.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.