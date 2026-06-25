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Воздушный шар в Славянском районе: власти Кубани опровергли сообщения

Информация о якобы приближении воздушного шара к территории Славянского района Краснодарского края не подтвердилась.

Информация о якобы приближении воздушного шара к территории Славянского района Краснодарского края не подтвердилась. Об этом сообщил оперативный штаб региона в публикации на платформе MAX.

В сообщении отмечается, что данные о воздушном объекте, который якобы двигался в сторону муниципалитета, проверку не прошли и подтверждения не получили.

При этом в Славянском районе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения властей.

В оперштабе подчеркнули, что информация об изменении или отмене действующего режима будет опубликована дополнительно по мере поступления актуальных данных.

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