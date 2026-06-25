В Киеве после взрывов загорелось складское помещение

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на территории складского помещения в Киеве после взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Дарницком районе произошло возгорание складского помещения», — написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.
В то же время украинские СМИ публикуют видео пожара. В частности, на них видно густой столб дыма, поднимающийся над городом. Как уточняется, опубликованные кадры сняты из разных районов города.
О взрывах в Киеве ранее сообщали украинские СМИ.