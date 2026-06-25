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В Кушве восстановили магистральные ЛЭП после смерча, чинят газ и дома

Специалисты завершили восстановление магистральных линий электропередачи в Кушве Свердловской области после разбушевавшейся в начале недели стихии. Сейчас бригады занимаются подключением к сети отдельных домовладений.

Источник: Life.ru

«На объектах электроснабжения работают 64 специалиста, до конца дня планируется завершить до 90% оставшихся работ. Полностью восстановлены магистральные линии электропередачи, продолжается подключение отдельных домовладений», — сказали в департамент информационной политики региона.

Коммунальщики также ремонтируют газовые сети. Тридцать мастеров уже починили около 40% повреждённых трубопроводов. Власти планируют вернуть газ в 19 домов к концу текущего дня. Ещё 19 адресов подключат на следующие сутки.

Предприятие «Россети Урал» совместно с «Облкоммунэнерго» восстановило 132 линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Мастера постепенно подают электричество в жилые сектора. Работы пока не ведут на улицах 9 Января, Коммуны и Чапаева. Там сотрудники МЧС сначала должны разобрать завалы. Как только спасатели дадут разрешение, энергетики приступят к ремонту сетей.

Сильный смерч и порывистый ветер обрушились на Свердловскую область вечером 22 июня. Стихия затронула Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Ураган повредил десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили. Также пострадали люди. В Кушве власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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