Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пострадали семь моряков из-за пожара на борту боевого корабля

На борту американского боевого корабля USS Indianapolis вспыхнул пожар.

Источник: Аргументы и факты

Семь членов экипажа американского боевого корабля USS Indianapolis пострадали в результате пожара на борту судна, передает USNI News.

Пожар произошел, когда корабль находился на военно-морской базе Мейпорт в американском штате Флорида.

«Семь моряков были доставлены в местные больницы. Они получили незначительные травмы, после оказания помощи их отпустили», — говорится в публикации.

Специалисты устанавливают причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Канаде потерпел крушение участвовавший в тушении пожара самолет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше