В США пострадали семь моряков из-за пожара на борту боевого корабля

Семь членов экипажа американского боевого корабля USS Indianapolis пострадали в результате пожара на борту судна, передает USNI News.
Пожар произошел, когда корабль находился на военно-морской базе Мейпорт в американском штате Флорида.
«Семь моряков были доставлены в местные больницы. Они получили незначительные травмы, после оказания помощи их отпустили», — говорится в публикации.
Специалисты устанавливают причины инцидента.
Ранее сообщалось, что в Канаде потерпел крушение участвовавший в тушении пожара самолет.