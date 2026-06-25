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Журналистка сообщила, что в полку ВСУ «Скала» людей обливали водой и мочой

Журналистка «Бабеля» заявила о пытках в штурмовом полку «Скала». По ее словам, людей зимой обливали водой и мочой на улице.

Источник: Аргументы и факты

В штурмовом полку «Скала» людей зимой обливали водой и мочой на улице. Об этом сообщила журналистка украинского издания «Бабель».

По ее словам, такие действия применялись как один из методов пыток.

Журналистка также заявила, что беглецов в полку привязывали к квадроциклу и другим автомобилям, после чего таскали за ними.

Ранее украинские власти утвердили новые критерии присвоения статуса критически важного предприятия, который дает право на бронирование сотрудников от мобилизации. Документ Минэкономики Украины предусматривает ужесточение требований по зарплатам и другим показателям.

По мнению депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, из-за новых правил число украинцев с бронью может сократиться на 15%. Он заявил, что Киев вместо поиска уклонистов намерен призывать официально трудоустроенных граждан, лишая их брони.