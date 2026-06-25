Симоньян: во время землетрясения в Каракасе пострадали дети сотрудников RT

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Дети корреспондента и оператора RT пострадали во время землетрясения в Каракасе, но их здоровью ничего не угрожает. Об этом написала в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Во время землетрясения в Каракасе пострадали дети корреспондента и оператора RT. Их дом в полуразрушенном состоянии, но, слава Богу, здоровью ничего не угрожает. Пострадал и дом автора сайта RT. Сейчас ребята переезжают в отель», — написала Симоньян.
Она уточнила, что всем пострадавшим оказывается помощь.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. Число погибших достигло 188, еще 1 520 человек получили ранения, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.