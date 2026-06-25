Симоньян: во время землетрясения в Каракасе пострадали дети сотрудников RT

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. Число погибших достигло 188, еще 1 520 человек получили ранения, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.