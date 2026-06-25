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В Киеве отменили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской области, а также в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В период действия тревоги в Киеве прозвучали две серии взрывов, а затем в Дарницком районе на юго-востоке города возник пожар, над местом которого поднялся мощный столб дыма. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, загорелось складское помещение.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской области, а также в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.