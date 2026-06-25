В Киеве отменили воздушную тревогу

В период действия тревоги в Киеве прозвучали две серии взрывов, а затем в Дарницком районе на юго-востоке города возник пожар, над местом которого поднялся мощный столб дыма. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, загорелось складское помещение.