В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В период действия тревоги в Киеве прозвучали две серии взрывов, а затем в Дарницком районе на юго-востоке города возник пожар, над местом которого поднялся мощный столб дыма. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, загорелось складское помещение.
Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской области, а также в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.