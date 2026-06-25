Стихийный мемориал у повреждённого при атаке ВСУ предприятия в Воронеже

Стихийный мемориал организовали возле предприятия, получившего наибольшие повреждения при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня. Люди несут цветы, венки и лампады к забору завода, где погибли шесть человек. Выразить соболезнования и почтить память жертв ракетной атаки приходят не только те, кого напрямую затронула трагедия, но и простые горожане. У многих воронежцев на глазах слёзы. На месте трагедии побывал корреспондент vrn.aif.ru.