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Стихийный мемориал у повреждённого при атаке ВСУ предприятия в Воронеже

Горожане несут цветы и венки к забору завода, где погибли шесть человек.

Стихийный мемориал организовали возле предприятия, получившего наибольшие повреждения при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня. Люди несут цветы, венки и лампады к забору завода, где погибли шесть человек. Выразить соболезнования и почтить память жертв ракетной атаки приходят не только те, кого напрямую затронула трагедия, но и простые горожане. У многих воронежцев на глазах слёзы. На месте трагедии побывал корреспондент vrn.aif.ru.

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