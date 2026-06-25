Самолёт авиаразведки разбился в Канаде при тушении лесного пожара

«Мы можем подтвердить, что серьёзный инцидент с участием самолёта Bird Dog недалеко от Форт-Симпсона обернулся крушением. На борту воздушного судна находились три человека. Самолёт обеспечивал поддержку усилий по тушению лесного пожара», — указано в заявлении ведомства в соцсетях.
На место происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб. Информация о состоянии пилота и пассажиров пока отсутствует.
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