Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Падение с балкона: турист погиб на курорте в Испании

В испанском городе Альмуньекар произошёл несчастный случай с участием туриста, который погиб после падения с балкона седьмого этажа.

В испанском городе Альмуньекар произошёл несчастный случай с участием туриста, который погиб после падения с балкона седьмого этажа. Об этом сообщает Olive Press News Spain.

Инцидент произошёл утром 24 июня в провинции Гранада. По данным издания, мужчина находился в арендованной квартире вместе с друзьями. Очевидцы обнаружили его на улице и вызвали экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось.

Как установили правоохранительные органы, группа туристов арендовала жильё в доме на набережной Пасео-дель-Альтильо. Накануне они участвовали в местных праздничных мероприятиях, посвящённых Ночи Святого Хуана.

Обстоятельства произошедшего выясняет Гражданская гвардия Испании. Личность погибшего на данный момент официально не раскрывается. Ведётся проверка всех деталей инцидента и возможных причин падения.

Читайте также: Переход к чистой энергии: Пекин резко наращивает мощности ВИЭ.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!