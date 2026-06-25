Падение с балкона: турист погиб на курорте в Испании

В испанском городе Альмуньекар произошёл несчастный случай с участием туриста, который погиб после падения с балкона седьмого этажа. Об этом сообщает Olive Press News Spain.
Инцидент произошёл утром 24 июня в провинции Гранада. По данным издания, мужчина находился в арендованной квартире вместе с друзьями. Очевидцы обнаружили его на улице и вызвали экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось.
Как установили правоохранительные органы, группа туристов арендовала жильё в доме на набережной Пасео-дель-Альтильо. Накануне они участвовали в местных праздничных мероприятиях, посвящённых Ночи Святого Хуана.
Обстоятельства произошедшего выясняет Гражданская гвардия Испании. Личность погибшего на данный момент официально не раскрывается. Ведётся проверка всех деталей инцидента и возможных причин падения.
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