МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Командира полка ВСУ «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверки фактов насилия и превышения полномочий военными подразделения по отношению к мобилизованным, сообщили представители генерального штаба ВСУ в комментарии украинскому изданию «Бабель».
Государственное бюро расследований Украины в среду сообщило о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ «Скала».
«Командира 425-го отдельного штурмового полка “Скала” подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверок после расследования… о смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка», — говорится в материале на сайте издания.
По данным украинских журналистов, в подразделении работают правоохранители, в частности, досудебное расследование ведет Госбюро расследований Украины. Также в полку работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Ранее в четверг, уже после публикаций СМИ об издевательствах над мобилизованными в «Скале», журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что в марте 2025 года во время съемок репортажа о «Скале» в районе подконтрольного ВСУ Доброполья в ДНР, военнослужащий подразделения в упор расстрелял автомобиль журналистов телеканала на территории части. В машине находилась сотрудница СМИ. По данным Сафарова, военнослужащие полка пытались замести следы преступления и угрожали журналистам.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В Силовых структурах РФ отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами.