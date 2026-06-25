В Сумах произошли взрывы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».
Ранее в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в Сумах.
В регионе действует режим воздушной тревоги.
В регионе действует режим воздушной тревоги.
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».
Ранее в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в Сумах.
В регионе действует режим воздушной тревоги.