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В Сумах произошли взрывы

В регионе действует режим воздушной тревоги.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Ранее в течение дня неоднократно сообщалось о взрывах в Сумах.

В регионе действует режим воздушной тревоги.