Не перевели в реанимацию: Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице

Согласно доводам заявителей, в феврале 2026 года жительницу полуострова госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц с жалобами на самочувствие. После проведённых обследований, несмотря на тяжёлое состояние пациентки, медики, как утверждается, не перевели её в реанимацию и не оказали экстренную помощь. На следующий день девушка скончалась. При этом к ответственности до сих пор никто не привлечён.