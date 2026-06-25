В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

ТУЛА, 25 июня. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил в «Максе» губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше