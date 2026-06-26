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Самолет пожарной разведки разбился во время тушения леса

В Канаде произошла авиакатастрофа с участием самолета Bird Dog, задействованного в операции по тушению лесного пожара.

В Канаде произошла авиакатастрофа с участием самолета Bird Dog, задействованного в операции по тушению лесного пожара. Об этом сообщает CBC.

По данным издания, инцидент произошел в районе города Форт-Симпсон, где воздушное судно работало над очагом возгорания под обозначением FS009. Пожар, по предварительным данным, охватывал около 100 гектаров и был зафиксирован в районе Мартин-Хиллс.

Информация о состоянии экипажа на момент публикации не раскрывается. Причины крушения также устанавливаются.

Речь идет о самолете Turbo Commander 960 Bird Dog — легком одномоторном воздушном судне, используемом для координации авиации при тушении пожаров. Такие машины выполняют задачи по наблюдению за очагом возгорания и управлению работой воздушных танкеров.

Как отмечают канадские службы лесной охраны, подобные воздушные операции относятся к числу наиболее рискованных элементов пожаротушения, поскольку экипажи работают на малых высотах в условиях сильной задымленности, турбулентности и резких изменений погодной обстановки над очагами возгорания.

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