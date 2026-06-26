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В Сумах на Украине прогремели мощные взрывы

Взрывы зафиксированы на территории Украины, по данным украинских средств массовой информации, в частности, взрывы произошли в Сумах.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Сумах, информирует телеканал «Общественное».

«В Сумах слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Накануне канал неоднократно сообщал о взрывах в городе.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

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