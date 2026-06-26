ВСУ подожгли дронами храм с людьми в Константиновке при отступлении

Украинские военные при отступлении из районов Константиновки нанесли удар по храму Иова Почаевского. Они использовали зажигательные беспилотники и заминировали выходы из здания, когда внутри укрывались мирные жители. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.