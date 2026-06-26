Главе СК доложат об обстоятельствах дела о смерти жительницы Крыма: женщина умерла из-за неоказания помощи

Утверждается, что жительница Крыма нуждалась в экстренной медицинской помощи. Ее госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие. Врачи при этом, согласно словам заявителя, не перевели женщину в реанимацию. Она скончалась на следующий день в больнице после госпитализации.