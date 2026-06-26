Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии подросток на грузовике насмерть сбил 8-летннего мальчика

Следственный комитет по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело против 16-летнего жителя Сунженского района. Подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Юноша сел за руль грузовика, не имея водительских прав, сообщили в региональном СКР.

Источник: Life.ru

Трагедия случилась днём 25 июня 2026 года на улице Сейнароева в городе Сунжа. Юноша ехал на грузовой машине и сбил 8-летнего мальчика. Ребёнок получил тяжёлые травмы и умер сразу же на месте.

Следователи уже осмотрели место аварии и общаются со свидетелями, выясняя все детали происшествия.

Ранее на трассе Новороссийск — Керчь возле станицы Тамань столкнулись шесть автомобилей. Одна из машин загорелась после удара. Двух пострадавших с ожогами увезли в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.