Пять человек утонули в Омской области за сутки, среди них отец с сыном

В Омской области за минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали пять человек, включая подростка. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В Черлакском районе местный житель и его 15-летний сын уехали купаться на Иртыш и не вернулись. На берегу нашли их автомобиль и личные вещи. В Омске в Парке Победы утонула 56-летняя женщина. В Омском районе у поселка Горячий Ключ с разницей в час погибли двое мужчин, отдыхавшие на берегу.
— Призываем граждан к предельной осторожности: не используйте для купания необорудованные места, не заходите в воду в состоянии опьянения и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра у водоемов, — говорится в сообщении.
Сообщается, что с начала лета в регионе утонули 12 человек, включая четверых подростков.
Спасатели нашли мертвым восьмилетнего мальчика, которого тысячи волонтеров почти 1,5 недели искали в реке Сунже в Ингушетии. 15 июня ребенок упал в воду, спасая своего друга, и не смог выбраться на берег. Добровольцы работали в экстремальных условиях и до последнего надеялись найти юного героя живым. Днем 22 июня спасатели нашли тело ребенка. Как история поисков восьмилетнего мальчика потрясла всю Ингушетию — в материале «Вечерней Москвы».