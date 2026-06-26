Пять человек утонули в Омской области за сутки, среди них отец с сыном

В Черлакском районе местный житель и его 15-летний сын уехали купаться на Иртыш и не вернулись. На берегу нашли их автомобиль и личные вещи. В Омске в Парке Победы утонула 56-летняя женщина. В Омском районе у поселка Горячий Ключ с разницей в час погибли двое мужчин, отдыхавшие на берегу.