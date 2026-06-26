В Сумах и Харькове произошли взрывы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Взрывы произошли в городах Сумы и Харьков на Украине. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Сирены тревоги звучат в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
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