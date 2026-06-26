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Арестованы трое подозреваемых в выводе за границу 30 млрд рублей через Qiwi

МВД раскрыло схему вывода миллиардов рублей через 24 тысячи Qiwi-кошельков.

Источник: Комсомольская правда

В Москве сотрудники МВД задержали троих предполагаемых участников схемы по выводу за рубеж более 30 млрд рублей с использованием системы Qiwi. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук.

Следствие считает, что в 2022—2023 годах через более чем 24 тысячи Qiwi-кошельков, оформленных на подставных лиц, из России было выведено свыше 30 млрд рублей. Газета уточняет, что всем троим задержанным уже предъявлены обвинения.

Ранее KP.RU сообщал, что в суд Петербурга передали уголовное дело в отношении мошенника, укравшего у простых людей 80 миллионов рублей. Вместе с другими членами группы он за деньги помогал переводить и выводить похищенные средства, используя банковские карты и приложения.