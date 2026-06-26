Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Херсонская область обесточена: без электричества остаются жители всех округов

Округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Вся территория Херсонской области в ночь на 26 июня оказалась обесточена. Жители округов находятся без света полностью или частично. Такими данными поделился глава Херсонской области Владимир Сальдо на канале в «Макс».

По его сведениям, специалисты уже работают на месте ЧП. Аварийные службы делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — оповестил Владимир Сальдо.

Ранее Энергодар остался без электроснабжения. В районе города-спутника Запорожской АЭС 22 июня зафиксировали высокую активность атак со стороны ВСУ. Энергодар регулярно подвергается ударам БПЛА. 22 июня под обстрел попали окрестности города и его периметр. Ситуация с энергоснабжением остается сложной, сообщили власти.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше