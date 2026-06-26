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Электричество пропало во всех округах Херсонской области

Во всех округах Херсонской области зафиксированы полные или частичные отключения электроэнергии. Восстановительные работы уже ведут специалисты аварийных и энергетических служб.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что перебои с электроснабжением затронули всю территорию области. По его словам, специалисты работают на местах и принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества жителям.

Причины масштабного отключения на данный момент не уточняются.

Ранее экстренные отключения света ввели в Киеве. Сначала гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях, которые были введены на левом берегу по команде «Укрэнерго». Затем украинские СМИ заявили, что свет начал пропадать также и на правом берегу столицы Украины.

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