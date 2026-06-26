Электричество пропало во всех округах Херсонской области

Ранее экстренные отключения света ввели в Киеве. Сначала гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях, которые были введены на левом берегу по команде «Укрэнерго». Затем украинские СМИ заявили, что свет начал пропадать также и на правом берегу столицы Украины.