Херсонская область осталась без света: энергетики начали восстановление

По данным экстренных служб, в подобных случаях приоритет в восстановлении электроснабжения обычно отдается социально значимым объектам, включая медицинские учреждения и системы водоснабжения, после чего работы продолжаются в жилом секторе и на остальных инфраструктурных линиях.