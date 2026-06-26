Херсонская область осталась без света: энергетики начали восстановление

В Херсонской области начаты работы по восстановлению электроснабжения после отключения, в результате которого без света остались все муниципальные округа региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, аварийные бригады энергетиков уже выехали на места и приступили к устранению последствий инцидента. Восстановительные работы ведутся во всех пострадавших районах.
Сальдо отметил, что специалисты делают всё возможное для оперативного возвращения электроэнергии в жилые дома и объекты инфраструктуры.
Ситуация находится на контроле оперативных служб региона, уточнил глава области.
По данным экстренных служб, в подобных случаях приоритет в восстановлении электроснабжения обычно отдается социально значимым объектам, включая медицинские учреждения и системы водоснабжения, после чего работы продолжаются в жилом секторе и на остальных инфраструктурных линиях.
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