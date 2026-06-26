Житель Камчатки перевел более 1,7 млн рублей мошенникам

Правоохранителями установлено, что в течение порядка двух месяцев мужчине поступали звонки от неизвестных, представлявшимися сотрудниками «Госуслуг» и Центрального банка России. Они рассказали о важности своевременного пресечения утечки персональных данных и перевода имеющихся денежных средств на безопасные счета. После этого с ним связался лже-сотрудник силовых структур, который сообщил о попытках мошенников перевести его сбережения на финансирование ВСУ. Он запугал мужчину уголовным преследованием за данное действие. Под руководством «специалистов», следуя четким инструкциям, молодой человек перевел на неустановленный расчетный счет денежные средства. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1,7 млн рублей.