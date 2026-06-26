В Москве арестовали участников схемы вывода денег через Qiwi

Отмечается, что, по версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022—2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Подчеркивается, что через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей.