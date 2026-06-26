В Москве арестовали участников схемы вывода денег через Qiwi

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Трое участников криминальной схемы, с помощью которой через платежные системы Qiwi из России за границу было выведено более 30 миллиардов рублей, арестованы в Москве, при этом предполагаемые организаторы схемы находятся за границей, пишет газета «Коммерсант».
«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний “Интерком” Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука», — пишет издание.
Отмечается, что, по версии правоохранителей, все трое являлись так называемыми банковскими платежными агентами, через которых в 2022—2023 годах на подставных лиц (дропов) через похищенные персональные данные были зарегистрированы более 24 тысяч Qiwi-кошельков (не привязаны к банковским счетам). Подчеркивается, что через платежные терминалы одноименной системы с их помощью из России за границу, по данным МВД, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей.
Полицейские, как пишет газета, установили, что Qiwi-кошельки использовались не только для кражи и вывода денег, но и для ведения теневого бизнеса (нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы), а также торговли наркотиками. Кроме того, как пишет газета, силовики считают, что Qiwi-кошелек являлся одним из наиболее популярных сервисов для покупки и продажи криптовалюты, также позволяя выводить средства в теневой сектор.
«Через Qiwi-кошелек свои операции на территории России оплачивали и украинские террористы. Так, по данным СКР, через него было профинансировано покушение на писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. В результате последнего он был тяжело ранен, а его товарищ убит», — пишет издание.
Как пишет газета, всем троим участникам схемы уже предъявлены обвинения, а Мещанский суд Москвы 25 июня отправил их в СИЗО, при этом организаторы аферы находятся за границей.
При этом, как следует из материалов суда, Кисильгоф Г. А. заключен под стражу в рамках уголовного дела по части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и пункту «а» части 3 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).