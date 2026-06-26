Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

В Херсонской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее все округа региона. В ряде населенных пунктов электричество отсутствует полностью, в других зафиксированы частичные перебои с подачей энергии.
Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что специалисты уже занимаются устранением последствий аварии. К восстановительным работам привлечены энергетики и аварийные службы, которые работают в усиленном режиме.
Региональные власти рассчитывают как можно быстрее вернуть электроснабжение в жилые дома и на объекты инфраструктуры. Причины произошедшего уточняются, а ситуация остается на контроле профильных служб.
Ранее стало известно, что ВСУ целенаправленно сжигают леса в Херсонской области.