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Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Полное или частичное отключение электроэнергии произошло на территории всех округов Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

В Херсонской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее все округа региона. В ряде населенных пунктов электричество отсутствует полностью, в других зафиксированы частичные перебои с подачей энергии.

Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что специалисты уже занимаются устранением последствий аварии. К восстановительным работам привлечены энергетики и аварийные службы, которые работают в усиленном режиме.

Региональные власти рассчитывают как можно быстрее вернуть электроснабжение в жилые дома и на объекты инфраструктуры. Причины произошедшего уточняются, а ситуация остается на контроле профильных служб.

Ранее стало известно, что ВСУ целенаправленно сжигают леса в Херсонской области.