Главный невролог Камчатки скончался в Африке во время отпуска

В ведомстве отметили, что Терешов посвятил медицине почти 17 лет, пройдя путь от врача-невролога до руководителя одного из наиболее востребованных отделений. Он являлся высококвалифицированным специалистом, наставником молодых врачей и авторитетом для коллег.