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Главный невролог Камчатки скончался в Африке во время отпуска

В Африке погиб заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов. Ему был 41 год. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Минздрав Камчатского края.

В Африке погиб заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов. Ему был 41 год. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Минздрав Камчатского края.

В ведомстве отметили, что Терешов посвятил медицине почти 17 лет, пройдя путь от врача-невролога до руководителя одного из наиболее востребованных отделений. Он являлся высококвалифицированным специалистом, наставником молодых врачей и авторитетом для коллег.

— Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто имел честь работать рядом с ним, — говорится в сообщении Минздрава.

По данным Telegram-канала «Камчатская жизнь», врач погиб во время отпуска на Занзибаре. Обстоятельства смерти не уточняются. У Терешова остались коллеги, которые отзываются о нем как об одном из самых квалифицированных неврологов Камчатки.

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