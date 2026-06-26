Более 40 тысяч человек пропали без вести после землетрясений в Венесуэле

По данным Sky News, число погибших достигло как минимум 188 человек. Ещё более 1,5 тысячи жителей получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Напомним, в Венесуэле 25 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зарегистрировано около 30 афтершоков. Подземные толчки привели к масштабным разрушениям жилых домов, объектов инфраструктуры и здания главного аэропорта страны.
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