Жители нескольких домов Каракаса остаются на улице после землетрясения

КАРАКАС, 26 июня. /ТАСС/. Жители ряда домов в Каракасе, получивших повреждения в результате землетрясения в Венесуэле, второй день находятся на улице. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала жительница одного из домов Амарин Мартинес.
«Мы находимся на улице, так как мэр рекомендовал всем оставаться на открытых площадках и держать сотовый телефон под рукой», — сообщила Амарин. Она отметила, что «в здании после землетрясения появились трещины», и жители дома не знают, насколько опасны последствия возможных новых толчков. Амарин добавила, что из-за опасения афтершоков она и ее соседи в ближайшие 24 часа не вернутся домой, они будут ночевать в машинах или на площади.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, 164 человека погибли, 971 пострадал. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.