Жители нескольких домов Каракаса остаются на улице после землетрясения

«Мы находимся на улице, так как мэр рекомендовал всем оставаться на открытых площадках и держать сотовый телефон под рукой», — сообщила Амарин. Она отметила, что «в здании после землетрясения появились трещины», и жители дома не знают, насколько опасны последствия возможных новых толчков. Амарин добавила, что из-за опасения афтершоков она и ее соседи в ближайшие 24 часа не вернутся домой, они будут ночевать в машинах или на площади.